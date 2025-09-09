Arcore Cronaca

Allarme truffe ad Arcore: il Comune mette in guarda da finti incaricati che chiedono soldi

Allarme truffe ad Arcore: c'è chi per telefono si spaccia per finti funzionari del Comune o del servizio cimiteriale per estorcere denaro.
Allarme truffe ad Arcore. Il Comune ha alzato l’attenzione dopo la segnalazione di tentativi ai danni soprattutto di persone anziane che avrebbero ricevuto telefonate di finti funzionari del Comune o del servizio cimiteriale.

Allarme truffe ad Arcore: finti incaricati del servizio cimiteriale

Alcuni malintenzionati si spacciano telefonicamente per funzionari del Comune o del servizio cimiteriale – fa sapere il Comune – sostenendo che la concessione del loculo di un familiare defunto sia scaduta e debba essere rinnovata con urgenza. I truffatori cercano poi di fissare un appuntamento per il ritiro di denaro a domicilio“.

Allarme truffe ad Arcore: le precauzioni, attenzione ai più anziani

Ma è una truffa. L’ente non si avvale di personale inviato nelle abitazioni e soprattutto non richiede pagamenti in contanti. Il consiglio ai cittadini quindi è quello di allertare e informare parenti o vicini anziani, non aprire la porta a sconosciuti, “anche se dicono di essere incaricati comunali”, non fornire dati personali o bancari per telefono, contattare per qualsiasi dubbio la polizia locale (039 615371).

E avvisare immediatamente le Forze dell’Ordine chiamando il 112 in caso di contatti sospetti.

