Alessandro Corbetta a nome dei consiglieri regionali della Lega propone Maroni al Premio Rosa Camuna

L’ex governatore lombardo Roberto Maroni candidato dalla Lega al Premio Rosa Camuna, alla memoria. La proposta è stata portata avanti per conto di tutti i consiglieri regionali del Carroccio dal capogruppo AlessandroCorbetta.

Il Premio Rosa Camuna riconosce annualmente: “l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia”. Maroni, deputato dal 1992 al 2013, è stato Ministro dell’Interno e Vicepremier, Ministro del Lavoro e Presidente di Regione Lombardia nella X legislatura prima di Fontana.

Alessandro Corbetta: “Maroni un grande lombardo al servizio delle istituzioni”

“Riteniamo sia il giusto omaggio – riferisce il capogruppo Alessandro Corbetta – a uno dei politici più influenti nel panorama politico nazionale e regionale degli ultimi decenni. Un grande lombardo che ha passato la maggior parte della propria vita al servizio delle istituzioni. Da titolare del Viminale è stato esemplare il suo impegno nella lotta alla mafia, nel contrasto all’immigrazione clandestina e per il suo decreto che ha introdotto nell’ordinamento italiano il reato di stalking. Negli anni alla guida di Regione Lombardia ricordiamo il lavoro fatto per l’istituzione della legge di prevenzione e di contrasto al gioco d’azzardo patologico, per la riforma sanitaria e, da grande leghista dal forte sentimento federalista, per l’indizione del referendum sull’autonomia che ha avviato il percorso per la riforma sul regionalismo differenziato oggi in discussione. Concedere a Roberto Maroni il Premio Rosa Camuna alla memoria – conclude Corbetta – è il minimo che si possa fare per rendere omaggio al suo lavoro e al suo esempio, ancora vivo in tutti noi”.

La premiazione della Rosa Camuna avverrà in occasione della Festa della Lombardia, che cade ogni anno il 29 maggio, per ricordare lo svolgimento della battaglia di Legnano del 1776 quando le truppe della Lega Lombarda sconfissero l’esercito imperiale di Federico Barbarossa.