Albiate ha partecipato al progetto Lombardia Style con la sagra di San Fermo. Ed è risultato tra i cinque Comuni della Brianza ammessi e finanziati da regione Lombardia nell’ambito del bando che punta a promuovere l’immagine turistica della regione attraverso eventi culturali e identitari. Albiate sarà protagonista della rassegna itinerante “Arte, Sapori e Motori in Brianza” con la sagra di San Fermo, in programma il 12 agosto, un appuntamento di antica tradizione che risale al 1609.

Albiate: sagra di San Fermo in “Lombardia Style”, un progetto condiviso con i comuni di Lesmo, Triuggio, Usmate Velate e Camparada

L’evento si inserisce in un palinsesto condiviso con i comuni di Lesmo, Triuggio, Usmate Velate e Camparada che, insieme, contribuiranno a valorizzare il territorio brianzolo e promuovere la sua ricchezza culturale. Il progetto finanziato (34mila euro) è stato presentato nei giorni scorsi in una conferenza stampa congiunta a cui ha preso parte, per conto del comune di Albiate, il vicesindaco Massimiliano Brigonzi. Un partenariato di Comuni per un unico palinsesto di eventi per l’attrattività turistica: il progetto presentato dai cinque Comuni prende il nome di “Arte, Sapori e Motori in Brianza”, ed è una rassegna itinerante che toccherà ciascun territorio con eventi capaci di esprimere identità, tradizione e capacità attrattiva, rivolgendosi a cittadini, visitatori e turisti con una proposta culturale e ricreativa variegata. Il calendario della rassegna si è aperto nel comune di Triuggio il 25 maggio, poi toccherà a Usmate Velate, dal 28 giugno.

Albiate: sagra di San Fermo in “Lombardia Style”, il 12 agosto con l’attenzione alla salute tra le novità

A seguire, il 12 agosto, sarà la volta della storica sagra di San Fermo nel comune di Albiate: un evento unico, simbolo di una terra ricca di storia, tradizioni, suggestioni e sapori.

«Questo progetto cui aderiamo con gioia consente di dare uno sprint di innovazione ad una sagra che ha forte radicalità sul territorio brianzolo -commenta il vicesindaco Brigonzi – quest’anno portiamo come amministrazione una serie di novità a cominciare dall’attenzione alla salute a tutto tondo, verso le persone, gli animali e l’ambiente. Ci saranno fattorie didattiche, dibattiti, spazio all’enogastronomia che spazierà coi sapori del mondo che ben si legheranno alle nostre tradizioni, per una evoluzione della sagra agricola. Apprezziamo l’opportunità che ci è data con altri Comuni per un progetto coeso e di grande valore per lavorare insieme e speriamo che sia la prima di tante volte per costruire qualcosa di solido per gli anni a venire».

Albiate: sagra di San Fermo in “Lombardia Style”, gli altri eventi del progetto

Nel mese di agosto, sarà il comune di Camparada a fare da palcoscenico con la 43° edizione della sagra del Masciocco, in programma dal 12 al 16 agosto. A chiudere la rassegna sarà il comune di Lesmo, che ha spinto per la partecipazione dei Comuni al bando, col weekend del 5, 6 e 7 settembre, in concomitanza con il Fuori GP. Albiate dunque farà parte di una rassegna che vuole dare valore al senso di comunità, promuovere il nostro territorio e far conoscere la Brianza oltre i suoi confini.