Al Comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza è arrivato il tenente colonnello Carmelo Albanese

Il suo compito sarà determinante: dovrà raccogliere le esigenze e le criticità espresse dal territorio e portarle alla attenzione del comandante che, anche con quelle preziose informazioni, formalizzerà l’indirizzo operativo del Comando provinciale. Stiamo parlando dell’Arma monzese e brianzola che, dalla scorsa settimana, si avvale del tenente colonnello Carmelo Albanese, che ha assunto l’incarico di Capo Ufficio Comando.

Albanese ha comandato per tre anni la Compagnia di Lecco

Albanese arriva a Monza dopo aver comandato per tre anni la Compagnia Carabinieri di Lecco. In precedenza aveva svolto una lunga esperienza come insegnante nella Scuola Marescialli dei Carabinieri di Velletri (Roma) e successivamente al 1° Reggimento Mobile Carabinieri Piemonte, dove ha gestito il complesso settore logistico nel Castello Reale di Moncalieri (Torino), dichiarato dal 1997 patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

La nuova esperienza come Capo Ufficio Comando a Monza e Brianza

Ora la nuova esperienza in Brianza: “come Capo Ufficio Comando – dicono dal Comando provinciale monzese di via Volturno – sarà il primo a tradurre e riversare verso l’esterno e ai comandi dipendenti l’indirizzo operativo del Comandante Provinciale, dovendo ancor prima raccogliere e fare sintesi di tutte le esigenze del territorio e delle eventuali criticità emergenti, non solo dell’ordine e sicurezza pubblica, ma relative a tutti gli aspetti della società, da portare all’attenzione del Colonnello Comandante Provinciale, quale vertice operativo dell’Arma nella Provincia e membro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto”.