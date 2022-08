A Senago la creatività dei cittadini abbellirà le pensiline di servizio sul territorio

La città di Senago affiderà alla creatività dei concittadini la decorazione delle pensiline per il tempo libero e di servizio. Alcuni dipendenti comunali istruiranno su colori, tecniche e temi di disegno i cittadini che vorranno contribuire a rendere più bella la città. Il progetto “In-Attesa” è promosso dalla Cooperativa Intrecci. E a Senago si partirà con il primo esperimento da piazza Aldo Moro, la piazza del mercato, il punto di ritrovo più importante della città, dalla quale partì tra l’altro la tappa locale del Giro d’Italia. In piazza Moro c’è una pensilina storica che ha finiture anche di una certa ricercatezza se non artistiche. I concittadini sperimenteranno le proprie capacità su questa tettoia, per poi dedicarsi anche alle altre presenti sul territorio. Ne abbiamo parlato con il neo assessore Marco Rosati a Politiche Giovanili, Politiche del Lavoro, Servizi al Cittadino, Ambiente ed Ecologia.