A Monza il concerto della banda della Polizia nel cortile d’onore della Villa Reale

Monza, venerdì 1 settembre, ore 20.30: appuntamento da non perdere nella suggestiva cornice del cortile d’onore della Villa Reale di Monza, Vi si terrà infatti il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.

Si tratta di un evento che si colloca nelle iniziative organizzate nella “tre giorni” del 94° Gran Premio di Formula 1 di Monza, preludio della grande esibizione di domenica 3 settembre, quando, poco prima dell’inizio della gara automobilistica, sulla pit lane, la banda musicale della Polizia di Stato eseguirà l’Inno d’Italia cantato dal trio Il Volo, con il sorvolo della pattuglia Acrobatica Nazionale delle “Frecce Tricolori”.

Concerto della banda della Polizia di Stato aperto al pubblico

Il concerto di venerdì 1 settembre è aperto al pubblico e sarà anche trasmesso in diretta sui canali social.

La banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, fu costituita nel 1928 sotto la guida del Maestro Giulio Andrea Marchesini, e “svolge una continua ed intensa attività concertistica in Italia e all’estero” dicono dalla Questura monzese. E’ composta da 105 esecutori, reclutati tramite concorso pubblico, guidati da un Vice Maestro e da un Maestro Direttore, tutti provenienti dai più famosi conservatori. Oltre a fiati e percussioni, tra gli strumenti troviamo anche l’arpa, i contrabbassi, il pianoforte e la chitarra.

Banda della Polizia di Stato, l’esibizione a Uefa Euro 2020

“Il suo repertorio, tra i più completi e rappresentativi, annovera pagine di autori classici accanto a composizioni originali, oltre a una spiccata sensibilità per i capolavori della letteratura sinfonico-corale.

L’alto profilo artistico che raggiunge con le sue interpretazioni fanno sì che la banda della Polizia di Stato sia tra le migliori orchestre di fiati a livello internazionale. Può inoltre vantare diverse collaborazioni con artisti di fama mondiale come Claudio Baglioni, Mariella Devia, Leon Bates, Stefano Bollani e Amii Steward. Lo stesso Premio Oscar Ennio Morricone ha definito la Banda Musicale della Polizia di Stato una vera e propria Orchestra di Fiati“.

La Banda della Polizia di Stato si esibisce nei più celebri teatri italiani come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro La Fenice di Venezia e il Teatro San Carlo di Napoli. Ha portato la sua musica in importanti città estere, come Gerusalemme, New York, Essen e Oslo. Tra le più recenti esibizioni, quella durante la cerimonia inaugurale di UEFA EURO 2020.