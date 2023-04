A Lissone momento di riflessione del Listone e del Pd dopo la strage di migranti di Cutro

La lista civica Il Listone e il Partito Democratico di Lissone propongono un momento di riflessione e di impegno di pace. Sabato 22 aprile, alle 17, in piazza Libertà si tiene “Non uno di più. Cutro 2023: il diritto di vivere” durante il quale saranno espressi riflessioni, pensieri e impegni. A quasi due mesi dal naufragio di Cutro, Listone e Pd di Lissone intendono sostenere un percorso di umanità che va oltre la politica, per affrontare temi sociali importanti a cominciare dall’immigrazione. In piazza Libertà si terrà un’occasione di riflessione e di impegno di pace aperta a tutti.

A Lissone in piazza Libertà “Non uno di più. Cutro 2023: il diritto di vivere”

Svariate le domande al centro: è ancora un diritto soccorrere ed essere soccorsi?; perché partono? “Nessuno mette i suoi figli su una barca, a meno che l’acqua non sia più sicura della terra”; dopo il salvataggio, l’accoglienza come percorso di cittadinanza. Previste testimonianze concrete dell’Ong “ResQ – People Saving People”, impegnata in azioni di salvataggio nel Mediterraneo, di “Amnesty International”, ragazzi che racconteranno il loro impegno a difesa dei diritti e della dignità di ogni persona e di “Brianza Accogliente e Solidale”, una rete di associazioni e imprese sociali che operano in Brianza, costruendo percorsi e progetti di cittadinanza con migranti.