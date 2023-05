A Lissone gli orti urbani si aprono ai giovani: “Occasione di interscambio generazionale”

Orti urbani aperti anche ai giovani. E’ la novità approvata all’unanimità in consiglio comunale a Lissone dopo l’accoglimento di un preciso emendamento presentato dal Partito Democratico cittadino. “Trasformiamo gli orti urbani in un’occasione di interscambio generazionale”. Questa la richiesta presentata dal capogruppo consiliare Elio Talarico all’assise. Il nuovo regolamento dell’assegnazione degli orti urbani di Lissone assume così una forte connotazione sperimentale.

Lissone: emendamento del Pd e approvazione all’unanimità

E questo, come detto, grazie a un emendamento del Pd di Lissone, promosso dal capogruppo Talarico e approvato all’unanimità da tutti i consiglieri comunali presenti in aula. Un dibattito che non ha mancato di riservare una trattazione decisamente ampia, ma che alla fine ha prodotto un risultato condiviso. Il capogruppo Dem ha proposto di trasformare il progetto degli orti urbani, che di solito si rivolge solo alla fascia dei pensionati, in uno strumento di interscambio generazionale grazie all’apertura della possibilità di fare domanda anche ai giovani tra i 18 e i 30 anni di età.

Lissone, Talarico (Pd): “Mi immagino collaborazioni con i più anziani”

“Mi immagino la nascita di importanti collaborazioni, con le persone più anziane che hanno modo di dare consigli ai giovani e di condividere esperienze, mentre le nuove generazioni possono mettere a disposizione le loro maggiori energie– ha affermato Elio Talarico – questo può essere un viatico per un importante progetto di socialità e per una nuova visione degli spazi pubblici assegnati ai privati. In fondo, è sul ricambio generazionale che si fonda il rinnovamento di una società e la politica deve essere in prima linea nel favorirlo“. Il consiglio comunale di Lissone ha approvato, ora si dovrà comprendere se i giovani lissonesi saranno interessati a cogliere questa nuova opportunità.