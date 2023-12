Usmate-Velate: Lucia Penati va in pensione dopo una vita in Comune

Lucia Penati dopo una vita da impiegata comunale, raggiunge la meritata pensione. Il sindaco Lisa Mandelli ha consegnato alla dipendente comunale Lucia Penati una targa di ringraziamento a nome di tutta l’Amministrazione, augurandole una serena pensione e complimentandosi per quanto fatto a servizio dei cittadini.

Usmate-Velate: Lucia Penati va in pensione e il grazie del sindaco

Un riconoscimento per l’attività svolta al servizio dell’Ente e della città che le è stato rivolto personalmente dal primo cittadino: “Un ringraziamento particolare a Lucia Penati, alla sua inesauribile voglia di fare e di trovare soluzioni a vantaggio della collettività. Oltre al suo bagaglio di capacità, ci mancherà la sua generosità nel supportare tutti noi e che rappresenta un prezioso patrimonio a cui ispirarsi. Lucia Penati raggiunge la meritata pensione col nuovo anno: è entrata nei nostri uffici a metà anni Ottanta ed ha vissuto l’evoluzione che ha avuto il nostro paese e la nostra società”.

Usmate-Velate: Lucia Penati va in pensione e la sua carriera

Lucia Penati lavora continuativamente in Comune a Usmate Velate dal 1986 (dopo una parentesi di tre mesi nel 1981 come Vigile) prima come bidella (dipendente del Comune) e poi come accompagnatrice dei bambini sull’autobus. Nel 1988 è stata assunta a tempo indeterminato dal Comune di Usmate Velate come ASA (Ausiliaria Socio Assistenziale), quindi ad inizio anni Novanta ha assunto il ruolo di messo comunale. È inoltre attivamente impegnata nel Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile.