Coldiretti annuncia l’inizio anticipato a lunedì 1 agosto della vendemmia in Lombardia

La particolarità della situazione climatica che la Lombardia sta attraversando, con le temperature elevatissime e la prolungata siccità, al di là di qualche sporadico temporale, ha provocato una novità difficilmente preventivabile soltanto poche settimane fa. Lunedì 1 agosto, alle 9, nell’azienda Faccoli di Coccaglio, nel bresciano, comincerà con largo anticipo sulle abitudini la vendemmia. La comunicazione è arrivata da Coldiretti Lombardia.

Coldiretti: presentazione dell’analisi del made in Italy del settore del vino

«L’appuntamento è con la vendemmia delle uve per la produzione di spumanti -spiega la nota-, le prime ad essere raccolte nella penisola. Nell’occasione, verrà divulgata l’analisi di Coldiretti, con le prime anticipazioni sulla vendemmia, ma anche con i dati sull’export e sull’impatto occupazionale ed economico del vino made in Italy nel 2022, con le incognite della guerra in Ucraina e delle tensioni internazionali e con la straordinaria capacità di resilienza dei viticoltori e delle cantine tricolori».