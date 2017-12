Serena Limonta, dalla Brianza a Los Angeles per lavorare nel cinema Dalla Brianza alla California per coltivare il sogno del cinema. Serena Limonta ha 21 anni e da Besana in Brianza è volata a Los Angeles, dove ha studiato e dove oggi è sul set di una serie televisiva.

I primi passi li ha mossi con la lesmese Arte e Spettacolo per approdare, a 10 anni, a Sky con una produzione Disney. Oggi Serena Limonta ha 21 anni e da Besana in Brianza è volata in California per continuare coltivare il sogno del cinema. Ha studiato recitazione a Los Angeles, è attrice, ballerina e cantante.

E oggi è sul set di una serie televisiva metà a stelle-e-strisce al fianco di Ronn Moss (Ridge di Beautiful) e Raul Cremona. Si intitola “Rossi & White” e si sta girando a Los Angeles.



Serena Limonta è giovane, ma ha un curriculum già ricco. All’esordio in tv era la chiacchierona Titta della serie Disney “Hip hop hurrà”; la prima trasferta negli Stati Uniti è stata a 13 anni grazie a una borsa di studio ottenuta per poter sostenere un corso intensivo di danza a Chicago, con la coreografa Kate Jablonski. Poi, a 18 anni, si è trasferita a Los Angeles per frequentare la “Stella Adler Academy of acting”, dove è riuscita a completare il programma full time intensive. Nel frattempo si è diplomata con il massimo dei voti al Liceo Scientifico delle scienze applicate delle Canossiane di Monza. Il resto è il presente.

A fare il tifo per lei ci sono prima di tutti mamma Maria Grazia Sangalli e papà Giuliano che da Vergo Zoccorino la seguono e sostengono. Il fratello maggiore Lorenzo invece è a Dublino, dove lavora.

«Serena è l’unica in casa ad avere una vocazione artistica e noi abbiamo sempre vissuto tutto con grande normalità, cercando di non lasciarla mai sola- ha raccontato mamma Maria Grazia, sempre al fianco della figlia nei momenti più importanti - Ricordo quando frequentava il liceo: dopo le lezioni pranzava in auto, nel tragitto verso la scuola di danza. Senza mai lamentarsi, perché a muoverla è la passione per ciò che fa».

