Capodanno 2018: l’anno nuovo a Monza inizia a teatro L’ultimo giorno dell’anno a teatro è un buon modo per augurarsi un 2018 spettacolare. Monza offre il concerto di Antonella Ruggiero al Manzoni e due spettacoli al Binario 7: Pelusio e Vasini, Bertato e Colina. Brindisi e panettone per tutti.

L’ultimo giorno dell’anno a teatro è un buon modo per augurarsi un 2018 spettacolare. E allora, come tradizione, arrivano le proposte delle sale di Monza per chiudere al meglio gli ultimi dodici mesi e inaugurare in modo speciale i prossimi direttamente il domenica 31 dicembre.

Antonella Ruggiero

Il teatro Manzoni (via Manzoni) sceglie la musica e soprattutto il talento di Antonella Ruggiero, l’ex cantante dei Matia Bazar considerata “una delle voci più versatili del panorama italiano” capace di raccontare “l’evoluzione dei costumi e del gusto del grande pubblico attraverso le sue canzoni”. Sarà sul palco a partire dalle 21.30 con un repertorio che va “dai brani storici con i Matia Bazar a quelli più significativi della sua produzione solista fino ai giorni nostri”.



Al termine dello spettacolo, come tradizione, brindisi allo scoccare della mezzanotte con spumante e panettone per festeggiare tutti insieme l’inizio del nuovo anno. I biglietti sono in vendita alla biglietteria di via Manzoni 23 a 50 euro in platea, 40 per la balconata, 30 in galleria.

Gli orari della biglietteria: martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18., mercoledì 15-19 (telefono 039 386500 e info@teatromanzonimonza.it, i biglietti interi sono in vendita anche online all’indirizzo teatromanzonimonza.it).



Alfredo Colina e Barbara Bertato





Al Binario 7, che quest’anno ha raddoppiato le sale, raddoppia anche la proposta dell’ultimo

giorno dell’anno. In sala Picasso di via Turati 8 ci saranno Barbara Bertato e Alfredo Colina, autori oltre che interpreti dello spettacolo diretto da Corrado Accordino con Valentina Paiano assistente alla regia, in una produzione della Compagnia Teatro Binario 7.

Dalle 22 la storia “di una coppia che deve affrontare eventi importanti come avere figli. Il terzo incomodo è un artista internazionale squattrinato. Lui lombardo, lei campana; le differenti origini sono un contrappunto naturale al loro rapporto”.

Alla stessa ora ma in sala Chaplin ci sono invece i “Buoni propositi” di Lucia Vasini e Rita Pelusio che “porteranno sul palco le loro riflessioni comiche. Il consiglio delle protagoniste sarà di alleggerirsi del superfluo, non buttandolo dalla finestra ma ironizzandoci sopra”.

Al termine di entrambi gli spettacoli brindisi di mezzanotte, panettone, pandoro e tanta musica.

I biglietti costano 40 euro l’ingresso intero, possibili riduzioni. Per informazioni la mail è biglietteria@binario7.org, il numero di telefono 039 2027002. Ritiro dei biglietti entro sabato 30 dicembre, dalle 14.30 alle 19.30 (info binario7.org).

Per chi preferisce il capodanno in piazza, c’è la pista di pattinaggio di piazza Trento e Trieste, aperta tutti i giorni dalle 10 con un prezzo di ingresso di 6 euro per adulti e 5 euro per i bambini. Il 31 dicembre sarà aperta dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 20 e poi dalle 21 all’una di notte.

