Seregno Hockey, trasferta amara a San Daniele Po: netta sconfitta per 6-3

Inizio amaro del girone di ritorno del campionato di serie A/2 per il Seregno Hockey 2012. A San Daniele Po, i brianzoli hanno ceduto 6-3 al Pieve 010, compromettendo nella ripresa le loro possibilità di conquistare un risultato positivo, a causa di un avvio molto problematico. Il match è stato caratterizzato da due volti differenti. Nella frazione inaugurale, i locali hanno rotto il ghiaccio al 14’ con una punizione diretta insaccata da Buralli, ma sono stati raggiunti al 19’ da Mariani. Subito dopo, il botta e risposta tra l’allenatore-giocatore di casa Silva e l’ex Luppi ha fissato il risultato sul 2-2 all’intervallo. Al ritorno in pista, i cremonesi hanno griffato la spallata decisiva andando a bersaglio tre volte in tre minuti, grazie ad una doppietta di Buralli e ad un acuto di Pistelli. Al 18’ Buralli ha fatto scendere definitivamente il sipario con il suo poker personale, prima che a ridosso della sirena Di Donato firmasse la terza marcatura degli ospiti. Il kappaò costringerà i grigioblù a trascorrere il Natale all’ultimo posto in classifica con cinque punti, uno in meno dell’Asso Ponteggi Forte dei Marmi e tre in meno della Caf Cgn Pordenone, che pareggiando 4-4 in trasferta contro la Zetamac Roller Bassano si è meritata un miniallungo sulle più dirette inseguitrici. Il prossimo impegno per Di Biase e compagni è fissato sabato 6 gennaio, alle 20,45, al PalaSomaschini di Seregno, con avversario proprio i bassanesi.

Pieve 010-Seregno Hockey 2012 6-3

Marcatori: 14’31’’ pt Buralli (P) su punizione diretta, 19’16’’ Mariani (S), 21’59’’ Silva (P), 23’33’’ Luppi (S); 0’33’’ st Buralli (P), 1’24’’ Pistelli (P), 3’09’’ e 18’30’’ Buralli (P), 24’28’’ Di Donato (S).

Pieve 010: Porchera (Dimone), Buralli, Pistelli, S. Gallo, Pochettino, Silva, A. Gallo, Piras, Granata. All.: Silva.

Seregno Hockey 2012: Di Biase (Brenna), Appiani, Giordano, Luppi, Mariani, Tremolada, De Cesaris, Di Donato, Gallotta. All.. Cascella.

Arbitro: Giombetti di Modena.

Note: espulsi temporaneamente per 2’ Giordano (S), Mariani (S) e Buralli (P).

