Monza, storica impresa Saugella: è in final four di Coppa Italia - VIDEO VIDEO - Volley femminile monzese sugli scudi: dopo la vittoria per 3 a 0 dell’andata la squadra di Pedullà strappa il set che le serve per passare il turno. Poi perde 3 a 2 ma il risultato finale è ininfluente. Ciò che conta è che a febbraio giocherà a Bologna la semifinale di Coppa Italia con Novara

Savino Del Bene Scandicci – Saugella Team Monza 3-2 (25-13, 25-16, 19-25, 26-28, 15-13)

Savino Del Bene Scandicci: Carlini 1, Bosetti 13, Ferreira Da Silva 11, Haak 13, De La Cruz 9, Arrighetti 7; Merlo (L). Bianchini 11, Samadova 9, Papa 8, Di Iulio 1, Mancini, Ferrara (L). All. Parisi.

Saugella Team Monza: Ortolani 14, Begic 4, Devetag 7, Hancock 4, Havelkova 10, Dixon 5; Arcangeli (L). Orthmann 11, Loda 6, Candi 4, Rastelli 2, Balboni, Bonvicini. All. Pedulla’.

Arbitri: Zanussi Umberto, Cerra Alessandro. Durata set: 23’, 25’, 27’, 29’, 17’.Tot: 2h01’. Savino Del Bene Scandicci: battute vincenti 4, sbagliate 14, muri 12, errori 23, attacco 44%. Saugella Team Monza: battute vincenti 6, sbagliate 13, muri 8, errori 26, attacco 34%.

Impianto

Spettatori:

Nuova impresa della Saugella che raggiunge lo storico risultato delle final four di Coppa Italia Samsung Galaxy di serie A1 di volley femminile. Le monzesi , sotto di due set, riescono a strappare alle toscane di Scandicci il set che serve per la qualificazione. Poi perdono 3 a 2 al tie break, ma il risultato finale è ininfluente. Quello che conta è che la squadra è tra le prime quattro di Coppa Italia. E ora vuole giocarsi tutte le sue possibilità. L’appuntamento è per il 17 e 18 febbraio al Pala Dozza di Bologna.

La carica della Saugella

Un obiettivo prestigioso quello raggiunto dalla squadra monzese, arrivato grazie al perentorio 3-0 inflitto a Scandicci nella gara di andata dei quarti di finale. Missione raggiunta per Ortolani e compagne ma per niente semplice. Le monzesi infatti non partono al meglio, complice anche l’avvio grintoso della squadra di casa, vincente nel primo set 25-13 e nel secondo 25-16- Dopo l’andamento dei primi due giochi, nel terzo sembra che la gara sia destinata ad andare al golden-set, ed invece il Saugella Team tira fuori le unghie e la bella pallavolo fatta vedere nelle ultime uscite (tre vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia). Havelkova sale d’intensità in attacco, DIxon inizia a martellare dal centro, Devetag a muro e Arcangeli vola su ogni palla. A dare una sterzata importante a favore delle sue è però la capitana, Serena Ortolani, che con i suoi lampi spegne l’entusiasmo toscano e accompagna Monza alla conquista del pass per Bologna.

Dixon martella: Scandicci si arrende

Monza se la vedrà con le campionesse d’Italia in carica della Igor Gorgonzola Novara nella semifinale dell’ultimo atto della coppa nazionale: un appuntamento sognato ed ora raggiunto. In campionato invece si torna in campo il 7 gennaio nella sfida esterna contro Legnano, valida per la seconda giornata di ritorno della Samsung Galaxy Volley Cup Serie A1 Femminile 2017-2018.

Una vittoria che accende l’entusiasmo nell’ambiente del volley monzese: “Un’altra pagina di storia scritta per questa società e per il Vero Volley -dice Francesca Devetag, centrale del Saugella Team Monza- realtà con cui personalmente ho condiviso un percorso fantastico dalla Serie A2 fino alla Serie A1 e ora alle Final Four di Coppa Italia. Ringrazio per questo la società, che ci mette sempre nelle migliori condizioni per lavorare e la squadra, tutta. Ci meritiamo questa qualificazione per quello fatto vedere nelle due gare e per come l’abbiamo raggiunta. Oggi abbiamo giocato una partita buona: non siamo partite al meglio, complice un ottimo avvio da parte loro. Con la pazienza e la determinazione, però, siamo tornate forte in corsa, qualificandoci all’evento finale. La nostra forza sta nella coesione del gruppo: nel momento più importante abbiamo reagito, insieme, trovando nel muro-difesa e nell’attacco le nostre forze per raggiungere l’obiettivo. Ora prepariamoci al massimo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA