Monza, Gi Group finalmente corsaro: a Sora la prima vittoria in trasferta - VIDEO VIDEO - Prima vittoria esterna stagionale per il Gi Group Team nel massimo campionato di volley maschile. A Sora secco 3 a 0 per i monzesi guidati da Plotnytskyi, Hirsch, Shoji, Rizzo e Botto

Biosì Indexa Sora - Gi Group Team Monza 0-3 (25-27, 17-25, 20-25)

Biosì Indexa Sora: Nielsen 12, Mattei 2, Seganov 2, Rosso 8, Caneschi 4, Petkovic 14; Santucci (L). Marrazzo 1, Fey 1, Duncan-Thibault 1. N.E. Penning, Lucarelli, Mauti (L). All. Barbiero

Gi Group Team Monza: Shoji 4, Plotnytskyi 11, Beretta 8, Hirsch 16, Dzavoronok, Barone 8; Rizzo (L). Walsh, Langlois, Terpin, Botto 8. N.E. Buti, Brunetti (L). All. Falasca.

Arbitri: Canessa Maurizio, Venturi Giuliano. Durata set: 29’, 25’, 25’. Totale 1h19’. Biosì Indexa Sora: battute sbagliate 12, battute vincenti 3, muri 4, errori 19, attacco 47%. Gi Group Team Monza: battute sbagliate 16, vincenti 6, muri 9, errori 17, attacco 62%.

Impianto

Spettatori

MVP: Simon Hirsch (schiacciatore Gi Group Team Monza)

È un fine anno da ricordare in tutto e per tutto quello del volley monzese. Alla qualificazione per le final four di Coppa Italia delle ragazze del Saugella Team risponde anche la squadra maschile che, con un convincente 3 a 0, porta a casa, dalla trasferta con Sora, il primo successo stagionale fuori dalle mura amiche.

Una prova di carattere per il Gi Group Team Monza di Miguel Àngel Falasca nella prima giornata di ritorno della SuperLega UnipolSai 2017-2018 ed ultimo appuntamento dell’anno (si torna in campo il 4 gennaio). I padroni di casa erano reduci dal successo in Calabria contro Vibo Valentia e rientravano davanti al loro pubblico dopo la parentesi casalinga a Frosinone nel girone di andata, ma non è bastato per battere Monza.

Botto in azione

Plotnytskyi e Hirsch (11 e 17 punti finali, con il secondo MVP della gara) martellano con continuità, Beretta e Barone impattano bene sia a muro che dal centro, Rizzo difende con precisione e Shoji illumina a dovere i suoi in attacco. Sora tenta di tenere il passo del Gi Group Team con il solito Petkovic (13 punti) e approfittando di qualche sbavatura dei brianzoli al servizio. Botto al posto di un opaco Dzavoronok, però, è la chiave giusta pensata da Falasca per dare continuità ai suoi. Dopo aver vinto il primo set, Monza viaggia sull’entusiasmo ed i laziali accusano il colpo. Sono due break convinti nel prologo di secondo e terzo set a valere la discesa del Gi Group Team che, nonostante qualche timido tentativo di rientro sorano con Rosso e Petkovic, chiude con Barone (muro di Duncan-Thibault) il terzo gioco, 25-20 e la gara 3-0.

Shoji in palleggio

“Abbiamo lavorato tantissimo per vincere questa gara -spiega Iacopo Botto, schiacciatore del Gi Group Team- Sapevamo quanto sarebbe stato importante portare a casa i tre punti prima della chiusura dell’anno. Siamo arrivati carichi e motivati per far nostra la partita, visto che in settimana avevamo svolto un grande lavoro in palestra, e ci siamo riusciti. Quando ti alleni bene, con determinazione, poi i risultati si vedono. Cosa ha fatto la differenza stasera? La nostra coralità. Non ci siamo disuniti mai, rispondendo con continuità ai loro tentativi di reazione. Ora godiamoci questa vittoria e cerchiamo di preparare con la stessa attenzione la difficile gara del 4 gennaio contro Milano”.

Giovedì 4 gennaio, infatti, alle ore 20:30 presso la Candy Arena di via Stucchi il Gi Group Team Monza sfiderà la Revivre Milano.

