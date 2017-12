Calcio Serie C: netto successo del Monza contro la Pistoiese, vince anche il Renate - FOTO FOTO La vittoria del Monza - Netto successo casalingo del Monza (3 a 1) contro la Pistoiese nel girone A del campionato di Serie C. A segno Cori, Cogliati e Giudici. I biancorossi mantengono il quinto posto in classifica. Vittoria anche per il Renate nel girone B.

Netto successo casalingo (3 a 1) contro la Pistoiese e il Monza mantiene il quinto posto in classifica nel girone A del campionato di Serie C. Alla mezz’ora del primo tempo i biancorossi si sono trovati a condurre per 2 a 1: passati in vantaggio con un gol di Cori su assist di Cogliati al 22’ il pareggio degli ospiti è stata immediato con Mulas, di destro da venticinque metri, ma al 28’ il Monza si è riportato avanti con Cogliati servito da Cori. Il definito 3 a 1 è arrivato 10 minuti dopo, al 38esimo, con Giudici da fuori area. Nel secondo tempo i brianzoli hanno gestito agevolmente portando a casa l’ottimo risultato.

GUARDA Le foto della vittoria del Monza al Brianteo

Da segnalare anche il successo casalingo del Renate contro il Feralpisalò, nel girone B. Per i brianzoli in gol Lunetta e (su rigore) Gomez dopo il temporaneo pareggio di Guerra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA