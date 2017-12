Salmone al forno con crema di broccoli La VIDEORICETTA - Nella seconda puntata della rubrica La Salute in tavola, la food blogger Patrizia Rimoldi racconta dei cibi che fanno bene alle ossa. Con una ricetta di salmone con mousse di broccoli.

Due grandi alleati per la protezione delle ossa sono sicuramente le crucifere e il pesce grasso. Protagonisti della ricetta di dicembre della “Salute in tavola”sono i broccoli e il salmone, due semplici ingredienti con i quali abbiamo creato un secondo piatto molto gustoso e sicuramente di grande effetto.

Si tratta di due tranci di salmone cotti nel forno con cipolla e sesamo, serviti con una mousse di broccoli che sicuramente piacerà a grandi e piccini. Per questa ricetta al posto del sale abbiamo usato l’acqua di mare, un ingrediente che a me piace molto perché dona ai piatti un inconfondibile sapore di mare ed inoltre è un’ottima, e molto più salutare, alternativa al sale. Dunque per voi, un secondo piatto genuino e anche molto saporito perché non è proprio vero che mangiare sano e leggero vuole dire perdersi il gusto dei piatti.

INGREDIENTI:

2 tranci di salmone

1 cipolla

1 broccolo

1 robiola

sesamo

olio extravergine di oliva

acqua di mare

PROCEDIMENTO:

Per prima cosa, lavate e mondate i broccoli, poi cuoceteli a vapore disponendoli nella vaporiera, per circa 15 minuti a media intensità di calore.

La salute in tavola - 2: salmone al forno con crema di broccoli 1

Nel frattempo tagliate la cipolla a fettine piuttosto fini, tagliate e lavate i traci di salmone lasciandoli con la pelle. Ponete nella leccarda del forno un foglio di carta forno, ungetelo con olio, posateci sopra le cipolle, i tranci di salmone, aggiungete ancora un filo di olio e cospargete il sesamo. Prima di infornare nebulizzate 5 spruzzate di acqua di mare. Lasciate cuore a 180 gradi per circa 15 minuti.

Nel frattempo saranno pronti i vostri broccoli, dunque toglieteli dalla vaporiera e metteteli nel frullatore insieme alla robiola ed a 1 cucchiaio di acqua di mare. Preparate la vostra mousse frullando molto bene tutti gli ingredienti.

Finalmente è tutto pronto per essere servito, dopo aver impiattato per dare ancora quel tocco di sapore di mare in più al vostro piatto, nebulizzate ancora qualche spruzzo di acqua di mare.

La salute in tavola - 2: salmone al forno con crema di broccoli

