(Foto by Signorini Federica)

vimercate: suor anna nobili (Foto by Signorini Federica)

Vimercate, stage di danza moderna e “hip hope” con suor Anna Nobili Era cubista, ha indossato il velo ed è diventata suora. Ma la passione per il ballo le è rimasta e suor Anna Nobili torna a Vimercate per uno stage di danza moderna e “hip hope” (hope come speranza).

Torna la bellezza del ballo, sospinto e vitalizzato da una fede ardente. Quella di suor Anna Nobili, che nel weekend del 13 e 14 gennaio torna a Vimercate per uno stage di danza “moderna e hip hope” all’oratorio Cristo Re. La religiosa, che la Comunità pastorale ha già conosciuto (c’è stata una testimonianza e una prima esperienza di stage in ottobre), è una ex cubista che ha ritrovato la propria strada nella vocazione religiosa.

Le iscrizioni alla due giorni si raccolgono dall’8 gennaio alla segreteria dell’oratorio (039 667619); si richiede un contributo di 10 euro per i ragazzi e di 15 per gli adulti (20 euro per genitore + figlio). I dettagli orari sono ancora da definirsi. La Pastorale giovanile della comunità, promotrice dell’iniziativa, già annuncia un terzo appuntamento tra il 7 e l’8 aprile, a Oreno.

Danza moderna e hip hope, “hope” come “speranza”, quella che suor Anna Nobili, 44 anni, ha ritrovato nella vocazione.

«La differenza fra danzare sul cubo in una discoteca e sul palco di un teatro? – aveva raccontato al Cittadino - Non c’è paragone. Il cubo è un mezzo per stare al centro dell’attenzione. Il tuo corpo è al centro degli sguardi di tutti gli uomini, visto solo come un oggetto erotico. Il teatro invece è espressione ed emozione».

