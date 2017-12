Si sente male mentre festeggia Santo Stefano con amici: morto un 49enne di Brugherio Si è sentito male mentre stava festeggiando il giorno di San Stefano con alcuni amici, al confine con Cologno, un 49enne di Brugherio deceduto nella mattina del 26 dicembre. A nulla sono serviti i soccorsi: l’uomo è morto. Ad accertare l’accaduto anche i carabinieri della stazione di Brugherio

Si è sentito male mentre stava festeggiando il giorno di San Stefano con alcuni amici, al confine con Cologno, un 49enne di Brugherio deceduto nella mattina del 26 dicembre. A nulla sono serviti i soccorsi - sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Pioltello e un’automedica - l’uomo è morto. Ad accertare l’accaduto anche i carabinieri della stazione di Brugherio che, come i paramedici, propenderebbero per il decesso per cause naturali.

L’episodio tragico è accaduto in un campo di via San Maurizio al Lambro, al confine tra Cologno Monzese e Brugherio: il 49enne - secondo quanto ricostruito - si era ritrovato in una roulotte per due giorni di festeggiamenti con amici. Attorno alle 9.30 ha accusato un malore e gli amici hanno chiamato i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato scampo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA