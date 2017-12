Seregno: violenta rissa vicino alla stazione, due feriti. Incidente a Villasanta, 50enne all’ospedale Una rissa in zona stazione, a Seregno, con due feriti lievi e un incidente a Villasanta dove un 50enne in auto è finito contro un ostacolo e poi, contuso, al Policlinico di Monza. Sono i due fatti di una notte pressoché tranquilla, quella tra venerdì 29 e sabato 30 dicembre, che ha visto impegnati i soccorritori del 118.

Una rissa in zona stazione, a Seregno, con due feriti lievi e un incidente a Villasanta dove un 50enne in auto è finito contro un ostacolo e poi, contuso, al Policlinico di Monza. Sono i due fatti di una notte pressoché tranquilla, quella tra venerdì 29 e sabato 30 dicembre, che ha visto impegnati i soccorritori del 118.

Alle 19, a Seregno, in via XXV Aprile, si è scatenata una violenta rissa che ha visto protagoniste più persone. Scattato l’allarme, sul posto si sono portate due ambulanze e una pattuglia dei carabinieri. Il bilancio è di due feriti lievi, due uomini di 32 e 47 anni, trasportati per accertamenti negli ospedali di Desio e Monza. Indagini sono in corso per capire cosa abbia scatenato l’episodio.

Dopo mezzanotte, invece, a Villasanta, in via 24 Maggio, un 50enne, ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un ostacolo. Soccorso dal personale della Croce rossa di Villasanta, è stato portato in codice verde al Policlinico di Monza. Sul post i carabinieri di Monza per i rilievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA