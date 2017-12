Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Foto Volonterio)

La barca utilizzata per realizzare il presepe (Foto by Foto Volonterio)

Seregno, migranti raffigurati nel presepe dell’abbazia: vandali rovesciano il barcone Il tradizionale presepe allestito all’interno dell’abbazia San Benedetto di Seregno quest’anno ha rotto gli schemi. Ma qualcuno ha pensato bene di vandalizzarlo.

Il tradizionale presepe allestito all’interno dell’abbazia San Benedetto di Seregno quest’anno ha rotto gli schemi. Paolo Viganò del Gsa (gruppo solidarietà Africa) che con la figlia Francesca da sempre ne cura la realizzazione ha messo come soggetto principale una barca carica di migranti che dalle sponde della Libia sono diretta alle coste italiane. Ha preso a prestito le parole pronunciate da Papa Francesco: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Ma questa simbologia non è piaciuta a qualcuno. Approfittando delle ore in cui la chiesa è abbastanza vuota, la solita mano ignota una volta ha dapprima rovesciato i migranti e la seconda volta ha cambiato destinazione alla barca: dall’Italia il carico era diretto alla Libia.

