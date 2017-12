Seregno soccorso persona via Puccini (Foto by Edoardo Terraneo)

Pensionato non risponde agli assistenti sociali: soccorsi e forze dell’ordine a Seregno Non ha aperto la porta nonostante l’insistenza e gli assistenti sociali hanno chiamato i soccorsi pensando al peggio: in via Puccini a Seregno sono arrivati i vigili del fuoco, carabinieri, ambulanza. Fortunatamente il pensionato era in piedi e stava bene.

Quando all’ennesimo risuonare del citofono e del campanello di casa non rispondeva, gli assistenti sociali comunali hanno pensato al peggio e l’unica soluzione è stata chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Fortunatamente il pensionato stava bene, semplicemente non voleva aprire la porta.

Massiccio dispiegamento di forze nel pomeriggio di giovedì 28 dicembre alle 14 in via Puccini a Seregno, quando i vigili del fuoco del distaccamento Desio, i carabinieri della compagnia di piazza Prealpi e un’ambulanza di Seregno Soccorso sono intervenuti per il sospetto malore di una persona anziana.

L’allarme è stato dato per un pensionato seguito dai servizi sociali che non rispondeva. I pompieri sono entrati dalla finestra del balcone e l’hanno trovato in camera da letto. Era in piedi e stava benissimo. Da chiarire perché non avesse voluto aprire la porta.



