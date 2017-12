Nell’auto c’è odore di acetone, gli agenti scovano un chilo e mezzo di eroina Poliziotti di Torino hanno sentito un forte odore simile a quello dell’acetone e hanno subito capito che nell’auto era stata nascosta della droga: infatti, all’interno di un vano posto dietro la tappezzeria del bagagliaio, hanno rinvenuto tre panetti contenenti eroina. Arrestato un albanese residente in Brianza.

Gli agenti del commissariato Barriera Milano di Torino hanno sentito un forte odore simile a quello dell’acetone e, in base allo loro esperienza di lavoro hanno subito capito che nell’auto era stata nascosta della droga: infatti, all’interno di un vano posto dietro la tappezzeria del bagagliaio, hanno rinvenuto tre panetti contenenti eroina per un peso complessivo superiore al chilo e mezzo. L’auto era guidata da un 37enne albanese residente in Brianza, che è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti torinesi hanno notato l’uomo che, dopo aver parcheggiato, si è diretto nei pressi di un supermercato dove ha incontrato una persona con la quale ha avuto una discussione, terminata la quale è tornato innervosito all’auto. Hanno fermato l’uomo per un controllo e, nel corso della perquisizione dell’autovettura, hanno riscontrato la presenza di un forte odore di acetone, cosa che ha fatto pensare loro che nell’auto fosse occultato dello stupefacente, effettivamente trovato nel bagagliaio.

Da accertamenti, l’autovettura, sottoposta a sequestro, è risultata intestata a un cittadino italiano intestatario di oltre 340 veicoli, su quest’ultimo sono in corso approfondimenti.

