Natale lissonese con la casetta di Babbo Natale e il Magic Globe Continuano a Lissone le manifestazioni del Natale lissonese con l’arrivo della casetta di Babbo Natale e del Magic Globe, una sfera natalizia nella quale si potranno scattare foto ricordo

“Natale Lissonese”, la manifestazione 2017 che anima la città di Lissone per le festività, si accende per il week-end più speciale. Il centro, in particolare, pulsa di occasioni per tutta la famiglia grazie all’abilità di Comune, Lissone Commercia, Unione Commercianti Monza e Brianza, Apa Confartigianato Imprese Lissone, Pro Loco e Zona Carducci Design Events, alla regia della manifestazione.

Tutti insieme per far apprezzare il bello di Lissone, per richiamare visitatori da ogni parte della Brianza. Antivigilia e vigilia di Natale sono speciali in città con l’arrivo della casetta di Babbo Natale (via Assunta, angolo via Gramsci) dove i bambini potranno imbucare le loro letterine, e del Magic Globe in via Loreto 35, una sfera natalizia all’interno della quale si potranno scattare foto ricordo, immergendosi in un paesaggio invernale.

La casetta di Babbo Natale

(Foto by Foto Elisabetta Pioltelli)

E, subito dopo Natale, giovedì 28 dicembre, alle 16, Palazzo Terragni ospiterà lo spettacolo “Lo Schiaccianoci” che fa parte della rassegna “Spettacolare 2017”dedicata alle famiglie. “Natale Lissonese” sta animando con successo il mese di dicembre e sono numerose le emozioni vissute in questo periodo, tra iniziative nuove e della tradizione, tra presepe vivente, concerti musicali, spettacoli, mercatini natalizi, pista di pattinaggio e idee per lo shopping. Per restare solo agli ultimi giorni, che dire del successo registrato domenica per festeggiare il panettone, il dolce simbolo del Natale? Confcommercio Monza Brianza a Lissone ha portato dolcezza e simpatia a tutti coloro che hanno incontrato il Babbo Natale in sella ad un triciclo d’antan.

Una letterina spedita a Babbo Natale

(Foto by Gianni Radaelli)

Domenica 17 dicembre, infatti, si è tenuta una degustazione del dolce tipico delle feste che ha dato il via all’evento “Panettone itinerante”: nelle vie della città è infatti girato il mezzo speciale con una piramide di panettoncini che sono stati distribuiti ai passanti. Confcommercio conquista tutti con la dolcezza ed esalta l’importanza del panettone (non a caso a Milano sabato 16 e domenica 17 è andato in scena il panettone più grande del Mondo in Galleria Vittorio Emanuele). Accanto al Babbo Natale in triciclo, c’erano il segretario di Confcommercio Monza Brianza, Alessandro Fede, e l’assessore al commercio di Lissone, Alessandro Merlino. Le vetrine del centro città, poi, sono davvero luccicanti e grazie a “Lissone Commercia” i negozianti sono in prima linea per i regali di Natale, anche dell’ultima ora. Chi non ha ancora terminato la lista dei doni (o è alla ricerca di un regalo per sé!), può passare da Lissone e tuffarsi nelle vie dello shopping.

Il Magic Globe: dentro c’è l’assessore Alessandro Merlino con la moglie

(Foto by Gianni Radaelli)

“Ci siamo, tra poche ore sarà Natale. La corsa al regalo last minute, all’ultimo pacchetto da mettere sotto l’albero è in questi giorni più frenetica che mai e la città di Lissone coi suoi negozi è pronta ad accogliere tutti coloro che cercano il regalo, grazie ad un’offerta molto varia di prodotti e servizi- afferma il presidente Lorenzo Terlera- lo shopping natalizio è da tradizione uno dei momenti più importanti per il commercio locale; invito tutti a passeggiare per le vie della città illuminate a festa per fare gli acquisti natalizi e sono certo che tutti potranno trovare ciò che desiderano”. In attesa dell’ultimo dell’anno. Il 31 dicembre chi resterà a Lissone per salutare in piazza il 2017 e dare il benvenuto al nuovo anno, potrà farlo in allegria e con un brindisi. Dalle 23, piazza Libertà ospiterà infatti l’evento augurale con la “Raffaele Kohler Swing Band” che suonerà e fare ballare sino ai primi rintocchi del nuovo anno. Una notte a tutto swing per entrare saltellando nel 2018 con le umiche di Louis Armstrong, Charles Trenet, sino a Django Reinhardt e Buscaglione. A mezzanotte, poi, brindisi con spumante e panettone per tutti!

