Monza, pignorata la casa di Morgan: non ha pagato gli alimenti ad Asia Argento per la figlia Il tribunale di Monza avrebbe disposto il pignoramento e la vendita dell’appartamento di Morgan per non aver pagato all’ex compagna Asia Argento l’assegno di mantenimento per la figlia fin dal 2011. Ne dà notizia il quotidiano La Stampa.

All’asta a gennaio la casa in zona via Cavallotti. Nessun commento da parte di Marco Castoldi, in arte Morgan, che a capodanno è atteso all’evento in piazza ad Arezzo. Poco prima di Natale, annunciandolo su Facebook, aveva messo in vendita all’asta su internet cimeli della sua carriera musicale spiegando di voler “abbandonare tutto quello che appartiene al passato”.

