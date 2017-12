Monza, il Natale porta con sè oltre 3mila posti di lavoro Il Natale a Monza e in Brianza porta con sè oltre 3mila posti di lavoro. Si tratta di cuochi, camerieri, commessi, addetti all’accoglienza, molti dei quali legati al turismo, ai quali viene offerto un lavoro in questo periodo. Lo dicono i dati della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi

Commessi, cuochi, camerieri, addetti all’accoglienza e anche altre professioni. Con un forte peso esercitato dal turismo. Natale vuol dire anche lavoro , soprattutto nella provincia di Monza e Brianza dove i lavori offerti nel periodo delle feste sono addirittura 3.250, ai primi posti della classifica nazionale del settore.

I dati elaborati dalla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi e presi dal sistema informativo Excelsior Unioncamere sulla base delle previsioni delle imprese dicono che per quanto riguarda, appunto, commessi, addetti alla ristorazione e all’accoglienza la Brianza offre 1100 posti.

I lavori in hotel, ristoranti, negozi, in particolare quelli legati al turismo pesano in modo consistente in questa statistica: nella provincia di Monza sono il 35 per cento dei posti totali a disposizione.

