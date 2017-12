Monza: evade dagli arresti domiciliari per una passeggiata ma trova i carabinieri L’hanno pizzicato a passeggiare in via Baradello a Monza, all’esterno della propria abitazione dove era sottoposto agli arresti domiciliari. Per questo i carabinieri della Compagnia di Monza giovedì 28 dicembre l’hanno arrestato in flagranza di reato.

L’hanno pizzicato a passeggiare in via Baradello, all’esterno della propria abitazione dove era sottoposto agli arresti domiciliari. Per questo i carabinieri del Nucleo operativo, aliquota radiomobile, della Compagnia di Monza giovedì 28 dicembre hanno arrestato in flagranza di reato E.K., un 25enne di origini marocchine, residente a Monza, responsabile di reati connessi agli stupefacenti e sottoposto per questo alla misura della detenzione domiciliare. L’uomo è stato nuovamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

