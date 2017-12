Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: espulso dall’Italia e rientrato, incastrato da un controllo stradale Fermato durante un normale controllo stradale, nei giorni scorsi, a Monza, è emerso che era rientrato illegalmente in Italia nonostante un’espulsione avvenuta lo scorso 15 giugno con decreto del questore di Milano. Aveva anche droga. Arrestato dai carabinieri.

Fermato durante un normale controllo stradale, nei giorni scorsi, a Monza, è emerso che era rientrato illegalmente in Italia nonostante un’espulsione avvenuta lo scorso 15 giugno con decreto del questore di Milano. Non solo: durante una perquisizione personale sono spuntati 6 grammi di hashish e uno di marijuana oltre a 210 euro in contanti, probabile provento della attività di spaccio.

Per questo i carabinieri nel Nucleo operativo della compagnia di Monza, aliquota radiomobile, hanno tratto in arresto in flagranza di reato R.K., un 34enne di origine marocchina domiciliato a Monza, nullafacente.

