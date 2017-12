Meteo e inquinamento, Pm 10 oltre la soglia: ma Natale porta anche la pioggia Cambia il tempo nei giorni di Natale e la speranza è che sia vero perché l’aria sta tornando irrespirabile. Dopo giorni di gelo e cieli sereni, sotto l’albero è in arrivo un anticiclone con nuvole (il 25) e possibilità di pioggia nella giornata di Santo Stefano fino al giorno successivo

Una variazione che potrebbe fare solo bene all’aria di Monza e Brianza e della Lombardia in generale. Venerdì 22 dicembre si è registrato il terzo giorno consecutivo di superamento della soglia d’allarme di 50 microgrammi per metro cubo di Pm 10: 56,7 il 19 e poi 76 e 94,7 mg il dato medio provinciale. Fino a lunedì le condizioni sono indicate come “mediamente favorevoli all’accumulo degli inquinanti”.

“In caso di conferma delle previsioni attuali, dalla mattina del 26 dicembre potrebbero quindi scattare le misure anti smog di primo livello come previste dall’accordo del bacino padano”, informa Arpa Lombardia. Anche a Monza e Brianza.

