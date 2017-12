Macchie di sangue e cocci di bottiglia: ennesima lite in stazione a Monza Uno è stato trovato in stazione con un vistoso bernoccolo sulla fronte. L’altro in corso Milano, sanguinante. Sono i due protagonisti di una lite, l’ennesima, avvenuta nei pressi dello scalo ferroviario monzese, nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. Il bilancio è di due feriti e un denunciato per lesioni.

All’arrivo della Volante del commissariato gli agenti hanno notato macchie di sangue a terra, all’ingresso della stazione, in via Arosio, e cocci di bottiglia a terra e un sasso. All’interno , un 22enne originario del Ghana, che si lamentava per un colpo alla testa. Il secondo litigante, il presunto derubato, è stato rintracciato, visibilmente ubriaco, in corso Milano con una ferita sanguinante a una mano e un bernoccolo in testa.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo, il primo in codice verde, il secondo in codice giallo. Contrastanti le versioni sull’accaduto, ma dalle indagini i poliziotti hanno considerato come più attendibile quella fornita dal sudamericano e per questo hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali il ghanese.

