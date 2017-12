Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone: le donne leggono di più. Uomini quasi doppiati in Biblioteca Quasi due iscritti su tre alla Biblioteca di Lissone sono donne. E anche tra i ragazzi i numeri sono a favore delle femmine. Libri sempre gettonati ma cresce la richiesta di dvd e altri supporti multimediali

Piccole o grandi che siano le donne leggono di più. Anzi, due iscritti su tre alla Biblioteca di Lissone appartengono all’ex sesso debole, che si afferma il più interessato all’offerta culturale della struttura comunale.

Le donne rappresentano il 64% degli iscritti (3.636 su un totale di 5.778), con prestiti di libri che rimangono ancora la netta maggioranza (80%, 95.690 su 119.389). Anche qui, tuttavia, c’è un segno dei tempi: i libri la fanno sempre da padrone ma stanno crescendo anche gli utenti che richiedono dvd (e qui prevalgono gli uomini)e supporti multimediali.

La Biblioteca può vantare buoni numeri anche per quanto riguarda i più piccoli, siano nel caso dei piccolissimi, sotto i 6 anni, che frequentano i locali sulla scorta dei genitori, sia quando si avviano verso l’adolescenza. Secondo i dati del Comune all’età di 14 anni i lettori sono 756, anche qui in maggioranza femmine

Sono questi alcuni degli spunti di riflessione che emergono dai Dati statistici relativi all’utenza lissonese della Biblioteca Civica, presentati dall’Amministrazione Comunale a conclusione del lavoro di ricerca svolto nel corso dei mesi scorsi.

“La nostra biblioteca si conferma come una delle eccellenze della nostra città, un luogo di cultura diffusa e di promozione attiva della lettura - sottolineano Alessia Tremolada, assessore alla Cultura, e Renzo Perego, assessore ai Servizi statistici - Ogni generazione di Lissonesi frequenta la biblioteca: accanto agli adulti ci sono i giovani ed i giovanissimi. L’Amministrazione prosegue nel proprio impegno di avvicinare i cittadini alla lettura attraverso manifestazioni di ampia diffusione nonché con incontri di lettura ed iniziative formative dedicate ai più piccoli ed alle scuole, che riscuotono sempre grande successo e partecipazione”.

