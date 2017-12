LISSONE: cimitero lavori mura per ricollocazione lapidi (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, il Comune sistema i bagni del cimitero. Non accadeva dal 1954 Lavori in vista per i bagni del cimitero di Lissone. Verranno rifatte completamente pavimentazione e sanitari. Dal 1954 a oggi non ci sono state manutenzioni significative.

Nuovi bagni al cimitero nel 2018. Aggiudicati i lavori che porteranno al completo rifacimento della pavimentazione e dei sanitari, creazione di tre nuovi servizi igienici, abbattimento delle barriere architettoniche oggi presenti e introduzione del sistema “euro-key” che consente l’accesso alle persone con disabilità a servizi loro dedicati.

L’impresa Rana Sas Lavori edili di Limbiate si è aggiudicata i lavori che dal momento della cauterizzazione saranno realizzati in 45 giorni.

L’intervento, già inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018, aveva un costo complessivo di 90mila euro, soggetto a ribasso d’asta. Ad aggiudicazione avvenuta, la spesa sarà di circa 67mila euro: una parte dei soldi (64mila euro) è già impegnata nel capitolo di spesa relativo alla “Manutenzione straordinaria cimitero”, la restante (3mila) sul capitolo che fa riferimento alla “Eliminazione barriere architettoniche”.

Un intervento necessario, la condizione attuale degli spazi è tuttora di forte degrado, inappropriata per un’utenza debole, anziana e spesso soggetta a fragilità emotiva. Verranno realizzati due servizi igienici (uomini e donne) ciascuno dei quali dotato di quattro sedute in sostituzione delle precedenti «turche», proprio per andare incontro all’utenza più fragile. I bagni saranno riscaldati e dotati di acqua calda.

L’opera, una volta ultimata, sarà infatti priva di barriere architettoniche ed accessibile anche alle carrozzine grazie ad una rampa d’accesso oggi non esistente. Tutta la struttura sarà caratterizzata dalla presenza di un corrimano e di maniglioni. Un servizio igienico per disabili sarà realizzato con spazi adeguati al movimento interno delle carrozzine. Per evitare usi impropri, il bagno dedicato ai portatori di handicap sarà sempre chiuso e aperto all’occorrenza dal personale addetto alla custodia del cimitero.

Il servizio igienico sarà comunque fruibile dalle persone con handicap grazie ad una speciale “euro-key”, già in uso a livello europeo, che consente l’accesso alle persone con disabilità a servizi loro dedicati. Il Comune di Lissone avrà in dotazione 50 euro-key e le distribuirà all’utenza che ne farà richiesta. “Siamo pronti per dare il via ad un’altra opera importante per la nostra città, con cui recuperiamo una mancata manutenzione di oltre 60 anni - dichiara Marino Nava, assessore ai lavori pubblici – abbiamo scelto di realizzare un intervento che oltre alla riqualificazione estetica del luogo mirasse a renderlo fruibile e senza barriere architettoniche, a dimostrazione della volontà del Comune di porre massima attenzione verso le fasce più deboli della nostra popolazione”.

Secondo il Comune è “dal 1954, anno di inaugurazione dell’ampliamento cimiteriale, che il fabbricato dei bagni non era soggetto a manutenzioni significative”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA