Un’iniziativa in piazza Libertà (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone: 16 milioni per una città tutta nuova a partire da piazza Libertà Sedici milioni di euro di investimenti nel triennio 2018-2020, con una particolare attenzione verso strade, piste ciclabili, case comunali e quartiere Don Moscotti. La giunta comunale di Lissone ha adottato il Piano Triennale dei Lavori pubblici, prevedendo un investimento complessivo di 16 milioni di euro di cui 8 già nel 2018, 5 nel 2019 e 3 nel 2020.

Sedici milioni di euro di investimenti nel triennio 2018-2020, con una particolare attenzione verso strade, piste ciclabili, case comunali e quartiere Don Moscotti. La giunta comunale di Lissone ha adottato il Piano Triennale dei Lavori pubblici, prevedendo un investimento complessivo di 16 milioni di euro di cui 8 già nel 2018, 5 nel 2019 e 3 nel 2020.

Sono 23 i progetti, di valore superiore ai 100mila euro, previsti entro i prossimi tre anni: manutenzione del manto d’asfalto di strade e piazze registra una voce di 3 milioni di euro, equamente suddivisi per ciascuna delle annualità. Per il centro storico e piazza Libertà, il Comune ha stanziato per il 2018 150mila euro per la progettazione e realizzazione di un intervento di riqualificazione del “salotto” cittadino. Prevista la spesa di oltre 1 milione per nuove piste ciclabili e su questo punto le opposizioni consiliari attendono risultati concreti visto che le opere sul tema sono da anni in lista di attesa.

Per il quartiere don Moscotti, poi, la giunta mette sul piatto 1 milione e 350mila euro che servirà per la Sistemazione del contesto urbano nell’ambito del Contratto di Quartiere, dove 2,7 milioni – di cui 1,4 proveniente da capitale privato – saranno stanziati per la realizzazione della nuova palestra. Nel 2019, inoltre, è previsto l’ampliamento del Centro civico con una spesa di 860mila euro.

Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili pubblici riguarderanno Villa Reati (200mila euro per il rifacimento della copertura), Palazzo Terragni (380mila euro per la ristrutturazione conservativa della facciata), Centro Diurno Disabili (150mila euro per rifacimento copertura), casa di riposo (240mila euro) e scuole materne (100mila euro per interventi di manutenzione). Prevista inoltre la ristrutturazione delle case comunali di via Ferrucci (850mila euro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA