“Le palle di Natale”: il nuovo singolo di Fedez per la onlus di Barlassina Fedez per gli animali. Il rapper milanese, giudice a X-Factor, ha annunciato che il ricavato delle vendite del suo ultimo singolo natalizio, “Le palle di Natale” sarà interamente devoluto alla onlus “Noi per gli animali” di Barlassina.

«Ancora stentiamo a crederci e non troviamo le parole per esprimere la nostra immensa gioia appena venuti a sapere di questa entusiasmante notizia! Il ricavato della vendita del brano “Le palle di Natale” di Fedez e Takagi & Ketra verrà devoluto a Noi per gli Animali Onlus e parte di esso sarà poi devoluto all’Asilo del cane di Palazzolo Milanese !!! “. È con questo messaggio che la onlus per gli animali di Barlassina ha annunciato ufficialmente l’iniztaiva del giudice di X-Factor di devolvere gli incassi derivanti dalla vendita del proprio singolo natalizio in favore della struttura di ricovero per i piccoli amici a quattro zampe. «Questo è sicuramente il miglior regalo di Natale - si legge in un commosso post apparso sulla pagina Facebook della onlus - che avremmo potuto ricevere! Siamo tutti in lacrime per l’immensa felicità! GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE E ANCORA GRAZIE !!!».



Fedez in concerto

“Il video le palle di Natale - ha scritto Fedez sui suoi profili social - fuori ora su YouTube. L’intero ricavato della canzone verrà donato all’associazione “NOI PER GLI ANIMALI ONLUS”. Regia di Luis. Buon Natale e buon ascolto a tutti”.

Il video è stato rilasciato ufficialmente venerdì 22, è acquistabile su iTunes alla cifra di 0.99 centesimi di euro ed è realizzato solo ed esclusivamente grazie agli amici a quattrozampe che tramite alcuni effetti speciali indossano cappelli e nastrini natalizi. E dopo le immagini dei cani, a fine filmato comprare lei, Matilda, la cagnolina di Chiara Ferragni.

