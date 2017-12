Le notizie del 2017: cosa avete letto di più su ilCittadinoMb.it La top 10 degli articoli più cliccati su www.ilcittadinomb.it non tradisce le abitudini dei lettori. Eccoli.

Una star del cinema, uno degli eventi del 2017 monzese, la cronaca nera e le immancabili elezioni. La top 10 degli articoli più cliccati su www.ilcittadinomb.it non tradisce le abitudini dei lettori. Con la viabilità che non manca grazie anche allo strano caso di un articolo però non così recente.

1. Cinema, Johnny Depp gira un film a Limbiate

La notizia più letta del 2017 è lui: Johnny Depp all’ex ospedale psichiatrico di Mombello a Limbiate per girare la scena finale di un film. Bum. In effetti difficile ignorarla. Era gennaio e il regista aveva lasciato indizi più o meno visibili sui social. È lui davvero o non è lui come hanno sostenuto (e sostengono) i fan dell’attore? Un “very special thanks” a Depp continua a comparire nella scheda del film sul prestigioso Internet Movie Data Base (Imdb.com). La notizia è anche qui.

2. Il Papa a Monza: scarica la mappa della viabilità di sabato 25 marzo

Si è fermata a 62mila clic (contro i 73mila abbondanti di Depp), ma la notizia sulla viabilità del 25 marzo in occasione della messa di Papa Francesco nel parco è stata la più condivisa. Perché nei giorni precedenti le strade chiuse e l’uso dell’auto sono stati la priorità dei monzesi. Nella top ten diverse notizie sull’evento. Una guida essenziale è qui .

3. Cesano Maderno, è scomparso un ragazzo di 19 anni

La cronaca. Molto clamore aveva suscitato la scomparsa di un ragazzo di 19 anni di Cesano Maderno: una storia per fortuna a lieto fine.

4. (e 5.) Elezioni 2017, ballottaggio: Dario Allevi sindaco di Monza; Senago e Meda al centrodestra, Cesano e Lissone al centrosinistra

Le elezioni: il live blog che il Cittadino apre in occasione di ogni tornata elettorale è presente con i ballottaggi delle amministrative del 25 giugno - che avevano promosso il centrodestra a Monza, Senago e Meda in un quadro generale di affluenza in calo e con il live del primo turno, che l’11 giugno aveva chiamato alle urne Monza, Lissone, Cesano, Lentate, Meda, Lesmo, Sulbiate, Carnate e Senago. E che è qui.

6. Incidente stradale a Paina di Giussano per il cantante Paul Young

È l’inizio di luglio e a Paina di Giussano c’è un incidente stradale. Ma dalla Panda blu che non avrebbe rispettato la precedenza scende il cantante inglese Paul Young. Che aveva anche sbagliato strada. Non è una notizia da leggere? L’hanno fatto più di 30mila persone

7. e 8. Droga a fiumi dalla Calabria, arrestato il gestore di una pizzeria di Seregno

Due le notizie legate agli arresti per le presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta in Brianza: l’1 ottobre quello del gestore di una pizzeria di Seregno per traffico di droga. Era una dei tre filoni di indagine legati al blitz del 26 settembre con arresto per corruzione, tra gli altri, del sindaco di Seregno e di un imprenditore, e che aveva portato al commissariamento del Comune: quella notizia era stata raccontata qui .

9. Violento temporale su Monza e Brianza: automobilisti soccorsi a Lissone e allagamenti

I danni, gli allagamenti e gli automobilisti soccorsi per il nubifragio della notte dell’11 maggio: quasi 26mila lettori per uno dei primi forti eventi di maltempo che hanno preceduto la scorsa estate.

10. Ecco dove vivono i super ricchi a Monza e in Brianza

È la curiosità che muove il mondo, forse un po’ di più se sconfina nel gossip. In classifica quindi c’è la mappa dei super ricchi di Monza e Brianza - dove vivono, non chi sono - secondo la ricerca sulle dichiarazioni dei redditi del network Uhy Italy.

E poi la viabilità. Ma con un articolo del 2010: racconta dei nuovi limiti di velocità della Milano-Meda e delle multe. Un argomento così sentito che periodicamente viene ripescato dai motori di ricerca e riportato nelle classifiche.

In classifica anche l’evergreen dell’estate: la mappa delle piscine di Monza e Brianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA