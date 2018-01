Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incidente sulla Milano-Meda all’alba del 2018: tre feriti, soccorsi da manuale Un inizio 2018 movimentato sulla Milano-Meda: tre ragazzi feriti nel ribaltamento della loro auto (distrutta), un intervento raccontato anche su una rivista specializzata per la perizia dei soccorritori.

Tre ragazzi ventunenni di Mariano Comense feriti, superstrada chiusa e auto distrutta. È il bilancio dell’incidente che si è verificato alle 6 del primo giorno dell’anno lungo la superstrada all’altezza di Meda. Una compagnia di amici a bordo di una Fiesta stava probabilmente facendo rientro a casa, quando all’altezza del curvone di Meda, in direzione Lentate, la macchina si è ribaltata.

All’arrivo dei soccorsi due feriti erano usciti dall’abitacolo, un terzo era incastrato. Per liberarlo i pompieri hanno tagliato il tetto della Ford. Prezioso è stato il lavoro coordinato dal personale delle ambulanze, automedica Desio, Croce Rossa Lentate e Seregno Soccorso, con i vigili del fuoco di Lazzate.

I tre feriti sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Desio e Monza. Della viabilità si è occupata la Stradale di Busto Arsizio, istituendo per un’ora l’obbligo di uscita a Meda.

La procedura adottata è stata oggetto di un post sulla pagina Facebook “Pompieri”, rivista specializzata, che ha evidenziato come nonostante l’assenza di stabilizzatori sul mezzo, i vigili del fuoco di Lazzate siano riusciti a bloccare l’auto con la scala italiana, cime e tiranti.



