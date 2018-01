Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Fiocco rosa a Monza: la prima del 2018 è Greta, Simone saluta il 2017 LEGGI A Desio - A Vimercate - Greta è la prima nata del 2018 a Monza: è arrivata alle 4.05 dell’1 gennaio in una delle notti più tranquille delle ultime settimane nel reparto dell’ospedale San Gerardo gestito dalla Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma. L’ultimo del 2017 è stato Simone, a Vimercate invece fiocco rosa con Michela.

Rosa il primo fiocco del 2018 all’ospedale San Gerardo di Monza: Greta, con la sua massa di capelli scuri, è nata alle 4.05. Mamma Chiara Provelli e papà Fabrizio Acquati, 35enni di Lissone, la aspettavano dalla vigilia di Natale: ma Greta, primogenita, ha deciso di arrivare solo con l’anno nuovo. Alla nascita pesava 3.250 grammi per 51 centimetri: ben tre i bisnonni, di cui uno di cento anni esatti, che non vedono l’ora di conoscere la nipotina.

Per un fiocco rosa, uno azzurro: è stato un maschietto l’ultimo nato del 2017: alle 22.25 della notte di San Silvestro è arrivato Simone Delieti (nella foto con i genitori). Un altro “ritardatario”, che i genitori, Luca e Silvia, e la sorellina Giorgia, di cinque anni, aspettavano dal 26 dicembre: «Nessun programma né per Natale né per capodanno - hanno spiegato i genitori, di Mariano Comense - sapevamo che era questione di giorni, ormai: così, eccoci qui». Con il papà festeggiano anche i colleghi vigili del fuoco volontari di Carate Brianza.

Con soli due nati, uno prima e uno dopo la mezzanotte, quella di capodanno è stata, al San Gerardo, una delle notti più tranquille delle ultime settimane: lo hanno spiegato le infermiere e le ostetriche di turno il primo gennaio nei reparti di ostetricia, neonatologia e pediatria gestiti dalla Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma. Negli ultimi 12 mesi in via Pergolesi sono venuti alla luce 2.664 bambini. Nel 2016 sono stati 2.726.

All’ospedale civile di Vimercate un fiocco rosa per salutare il 2017: l’ultima nata è Michela Atepi, arrivata per la gioia di mamma Angela Brancati e papà Giuseppe.



