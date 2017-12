Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 28 dicembre È l’ultimo numero del 2017, è tempo di personaggi e di riassunti. Il Cittadino di giovedì 28 dicembre è in edicola con il monzese dell’anno, scelto ancora dalla redazione.

È l’ultimo numero dell’anno, è tempo di personaggi e di riassunti. Il Cittadino di giovedì 28 dicembre è in edicola con il monzese dell’anno, scelto ancora dalla redazione: il personaggio del 2017 è l’attrice Silvana Fallisi.

Il giornale si può comprare anche all’edicola digitale (VAI)

prima pagina il Cittadino 28 dicembre

Fallisi che non è monzese di nascita, ha saputo diventarlo grazie a un importante impegno nel sociale e nella vita della città. C’è anche un monzese ad honorem: è Papa Francesco.



Poi il riassuntone: cos’è successo nel 2017? In dodici pagine le notizie di Monza e Brianza che - mese dopo mese - si sono meritate uno spazio sul giornale.

E le cronache. La storia di Sergio Bramini, imprenditore “rovinato per colpa dello Stato”. Settantenne, rischia di vedersi portare via all’asta la casa nonostante possa vantare “un credito di 4 milioni di euro con Roma”.

La notte di paura in zona stazione alla vigilia di Natale con una persona picchiata dal branco per rapina e salvata dagli amici e la lite di Santo Stefano, finita in corso Milano, per un telefonino rubato.

In via San Gottardo i residenti hanno presentato un esposto contro la compagnia di ragazzi che da giugno assedia due condomini e si è resa responsabile anche di atti di vandalismo.

Il Cittadino ha chiesto ai suoi lettori alla redazione mobile un parere sulle tasse e la notizia è che in partenza dal municipio ci sono gli ultimi avvisi di accertamento per Imu, Tasi e Ici: ci sono 236 evasori che devono oltre 500mila euro.

Altri bilanci. È quello della Villa reale che in undici mesi ha avuto 103mila visitatori, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2016. Resta lontano l’obiettivo dei 200mila.

E poi: Monza è abbastanza turistica? Ecco cosa offrono le altre città nel raggio di 100 km in confronto al capoluogo della Brianza.

Intanto la sede monzese dell’associazione Combattenti in corso Milano apre al pubblico: uno scrigno di storia, aspettando il museo.

Dopo il cammino della solidarietà a Pasqua, il monzese Maurizio Ornella ha lanciato un’altra idea solidale: ultimo dell’anno tra i terremotati dell’Umbria, “per portare turismo in territori ancora in affanno”.

Storie monzesi: ci sono marito e moglie che continuano a raccogliere successi nel ballo da sala, un uomo in fuga da Boko Haram in Nigeria e un libro speciale pubblicato dall’Editore Bellavite che sembra quasi una storia di Pennac ed è una storia scritta dal nonno per la nipotina.

In tema natalizio, oltre a tutte le iniziative che hanno permesso a Monza di festeggiare nei giorni scorsi, anche la visita dell’arcivescovo Delpini al centro Maria Letizia Verga e nel reparto di onco-ematologia pediatrica e la testimonianza di una famiglia che alla vigilia di Natale ha risposto all’iniziativa della Caritas e ha ospitato a cena due ragazzi richiedenti asilo. La chiave per sciogliere la tensione è arrivata da un bambino di tre anni.

In sport si parla di volley e dei successi della Saugella e delle feste di anno delle società di basket.

Sul Cittadino Più la Bussola della Provincia per gli studenti che devono scegliere la scuola superiore.



In economia l’analisi della Brianza e i mercati esteri: i dati della Camera di Commercio disegnano la nuova geografia dell’export brianzolo con un territorio “tradito” dagli Usa e premiato dall’Irlanda.

In cultura l’atlante digitale della lingua lombarda nel nuovo portale del Circolo filologico nato per iniziativa di Regione Lombardia con l’associazione nata nel 1872 e Meravigli Edizioni. E poi una carrellata di volumi pubblicati nell’anno che si sta per chiudere per portare nel 2018 titoli di arte, noir e un po’ di risate.

Infine le proposte del teatri di Monza per l’ultimo dell’anno.

Col giornale in edicola la rubrica La Salute in Tavola.

Come ogni giovedì il Cittadino è in piazza Roma, vicino all’arengario, con la redazione mobile. Dalle 9.30 alle 12.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA