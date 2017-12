Cesano Maderno: il carro attrezzi trasporta un furgone e si incastra sotto il ponte della ferrovia Traffico in tilt venerdì 22 dicembre a Cesano Maderno, in via Friuli al Villaggio Snia, per un veicolo incastrato sotto il ponte della ferrovia: era un furgone caricato su un carro attrezzi. Strada riaperta intorno alle 19.30.

Traffico in tilt venerdì 22 dicembre a Cesano Maderno, in via Friuli al Villaggio Snia, a causa di un veicolo incastrato sotto il ponte della ferrovia. Non si tratta di un mezzo in transito, ma curiosamente di un furgone trasportato da un carro attrezzi. Evidentemente il conducente del mezzo di soccorso non aveva preso bene le misure, perché il cassone del furgone non soltanto si è agganciato sotto il ponte, ma si è piegato e aperto. Il carro attrezzi stava viaggiando dalla Nazionale dei Giovi in direzione della rotonda all’angolo tra le vie Friuli e Biulè. In posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. L’episodio risale a qualche minuto prima delle 16. La strada è rimasta chiusa diverse ore e per la rimozione dei mezzi sono intervenuti i vigili del fuoco. Alle 18.30 il passaggio era ancora interdetto.

Un blocco che ha avuto ripercussioni pesanti anche sul traffico della Nazionale dei Giovi. La strada è stata riaperta intorno alle 19.30.



(*notizia aggiornata)

Cesano Maderno furgone incastrato

(Foto by Cristina Marzorati)

