Capodanno 2018: la mappa di feste e veglioni in Brianza

In piazza, all’oratorio, al cenone, in musica. Oppure in viaggio. È il capodanno nelle varie declinazioni della Brianza.

«Ciao viandanti, è arrivato il momento di ricompattare il team solidale». L’appello di Maurizio Ornella viaggia veloce: il web diffonde in tutta Italia e i social lo condividono in fretta (e volentieri). In poche settimane il monzese raccoglie quaranta adesioni e altre ne aspetta, anche all’ultimo momento: la sua idea è quella di trascorrere il capodanno nelle terre colpite dal sisma: «Per portare del turismo in territori ancora in affanno, per aiutare l’economia locale acquistando tanti prodotti tipici e per valutare i progressi effettivamente compiuti negli ultimi mesi», ha spiegato. Di nuovo in viaggio dopo il “Cammino della solidarietà” nei giorni di Pasqua (con oltre 250 persone). I viandanti solidali si daranno appuntamento a Norcia sabato 30 dicembre: «Faremo delle camminate nei dintorni, immersi nella natura della Val Nerina - ha proseguito Ornella - e aspetteremo tutti insieme lo scoccare della mezzanotte alla pro loco di Campi di Norcia in compagnia del suo presidente, Roberto Sbriccoli». La cena ha un costo di 25 euro (dall’antipasto al dolce alle bevande: è tutto compreso) e per la notte la pro loco metterà a disposizione delle brandine (il pernottamento è a offerta libera, necessario portarsi il sacco a pelo) oppure all’ostello di Norcia

Per informazioni consultare l’evento Facebook “Capodanno nelle terre del sisma” oppure scrivere a ornella.maurizio@gmail.com.

Un ricco cenone in un ristorante in zona Triante a Monza e intrattenimento musicale fino allo scoccare della mezzanotte: è la proposta per la sera di capodanno del gruppo Amicinsieme, che da anni propone sul territorio iniziative di carattere culturale, sociale e turistico. Per info: 039 749466.

Dopo Natale anche capodanno in compagnia di Scuotivento: il circolo Arci monzese di via Monte Grappa propone un capodanno popolare con un cenone condiviso e la patchanka dei “La Malaleche”. Tessera Arci + contributo di 5 euro.

Un Capodanno tutto da ballare a Lissone. Dalle 23 di domenica 31 dicembre piazza Libertà (in caso di maltempo Palazzo Terragni) ospiterà la “Raffaele Kohler Swing Band”. Una notte a tutto swing per entrare saltellando nel 2018 con le musiche di Louis Armstrong, Charles Trenet, sino a Django Reinhardt e Buscaglione. A mezzanotte brindisi con spumante e panettone per tutti. L’evento entra a pieno titolo a far parte della manifestazione “Natale Lissonese” che il Comune, in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio, ha organizzato per le festività natalizie. Un’occasione all’aperto, gratuita.

Capodanno insieme in oratorio a Sovico e Macherio. Anticipato, a Macherio, dal Concerto di fine anno gratuito al Cinepax: sabato 30 dicembre, “16 corde per 88 tasti” alle 20.30. Il Cinepax ospita la presentazione del disco “Dal Grammofono al Grande Schermo”, le grandi hit della letteratura pianistica trascritte per quartetto d’archi con “The Palm Court Quartet”.

Il 31 dicembre all’oratorio San Giuseppe di Sovico il programma si apre alle 20 con cena, giochi e canti sino a mezzanotte, brindisi e scambio di auguri per una lunga festa insieme. A Macherio, dalle 20, l’oratorio apre le porte a una cena golosa e poi alla grande tombolata; per i ragazzi non manca torneo di playstation e musica. Brindisi di mezzanotte e tanta allegria per iniziare il 2018 col sorriso. Per entrambi i cenoni, iscrizioni in oratorio sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Biassono festeggia in piazza. Per la prima volta l’assessorato allo Sport e tempo libero, in collaborazione con l’Unione commercianti di Monza, organizza una grande festa in piazza Italia. L’appuntamento sotto il grande albero illuminato è a partire dalle 22. Ad animare la notte sarà il dj set di Alex Mesna con Sam – V dj. Una disco dance party tutta dal vivo, per ballare a ritmo di musica in attesa della mezzanotte, e non solo. Dopo il tradizionale countdown la festa continuerà fino alle 2. Per tutta la serata la pista di pattinaggio allestita in piazza resterà aperta al pubblico.

Chi ride a Capodanno, ride tutto l’anno? Al teatro di Nova Milanese la risata è assicurata grazie a un gruppo di comici formato da Sergio Sironi, Paolo Casiraghi, Urbano Moffa e Carmine del Grosso. Ingresso 30 euro (prevendite Bar Centrale e cartoleria Lo Scarabocchio). Si inizia alle 21.30.

A Seveso la mattina del giorno di Capodanno, davanti al Centro pastorale ambrosiano di via San Carlo prenderà le mosse la festa popolare “Dan Daran Dan ghé chi el Giuàn”, una sorta di processione per le vie di San Pietro che coinvolgerà grandi e piccoli a caccia di doni e dolci, sulla scorta di quanto faceva secondo la tradizione Frate Giovanni, per raccogliere la questua.

Ad Albiate grande festa di Capodanno per le famiglie all’oratorio “Paolo VI”. La Comunità pastorale Spirito Santo organizza, incollaborazione con l’associazione “Street Dreamers”, una lunga serata di divertimento dalle 20 di domenica 31 dicembre.

Capodanno in oratorio anche a Briosco. La Comunità pastorale San Vittore organizza per la sera del 31 dicembre un cenone con animazione dal vivo all’oratorio San Luigi. L’appuntamento è per le 19.30. La quota è di 25 euro per adulto, sono previste riduzioni per i più piccoli (15 euro per bambini dai 3 ai 12 anni e 5 euro per bambini sotto i 3 anni).

Ad Agrate Brianza domenica 31 dicembre dalle 20 l’associazione “Sempre giovani” propone il veglione di capodanno all’auditorium della scuola media di via Battisti. Per maggiori informazioni e iscriversi al cenone di San Silvestro è possibile prenotarsi presso la sede del sodalizio.

A Brugherio c’è il primo Capodanno organizzato dall’amministrazione comunale: la festa costituirà una sorta di battesimo di fuoco per piazza Roma che, dopo i recenti interventi, dovrà dimostrare nei fatti di favorire l’aggregazione. Il 31 dicembre appuntamento attorno al palco alle 20 per ascoltare i brani proposti dalla band Anima: la prima parte della serata è rivolta, in particolare, alle famiglie. Dalle 21.15 alle 22 è in programma un intrattenimento per i bambini che culminerà nella baby dance mentre le animazioni e i truccabimbi saranno a disposizione dei più piccoli fino alle 23.30. Alle 23 saliranno sul palco i quattro musicisti della band: suoneranno fino alla 1 e a mezzanotte il pubblico potrà brindare al 2018 e gustare una fetta di panettone.

Il veglione si svolgerà all’insegna della sicurezza: fino alle 2 di notte in piazza Roma, come prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Marco Troiano, sarà proibito vendere bevande d’asporto in bottiglie di vetro e in lattine mentre il divieto rimarrà in vigore fino alle 24 nelle vie Tre Re, Angelo Cazzaniga, Italia, Manin, San Domenico Savio, Veneto, De Gasperi, Galvani e in piazza Cesare Battisti. Il provvedimento, che ricalca le indicazioni del decreto emanato alcuni mesi fa dal ministro dell’Interno Marco Minniti, punta a evitare che qualcuno possa ferirsi in caso di rottura dei contenitori abbandonati per terra.

I festeggiamenti proseguiranno lunedì 1 gennaio al teatro San Giuseppe con il concerto di Capodanno eseguito dalla banda San Damiano Sant’Albino diretta dal maestro Davide Miniscalco. I musicisti, accompagnati dal soprano Benedetta Faucci, suoneranno brani di Johann Strauss, Gioacchino Rossini ed Ennio Morricone. Il biglietto d’ingresso per l’appuntamento, riproposto da alcuni anni, è di 5 euro per gli adulti e a 3 per i bambini.

E poi un po’ come a Vienna o a Venezia, anche a Cesano Maderno: il teatro Excelsior ospita il primo gennaio il Gran concerto di Capodanno interpretato da Asaka Ota, Orchestra ProMusica e Stefanna Kybalova. L’inizio è fissato alle 17 (15 euro l’ingresso). Dirige Valter Borin. “I brani scelti a comporre il benvenuto musicale al nuovo anno fanno parte di un repertorio tanto divertente per il pubblico quanto di difficile esecuzione per i musicisti, il tema di quest’anno sarà infatti il virtuosismo, ossia l’espressione della padronanza tecnica che serve a rendere al meglio un brano musicale, sia pur oggettivamente difficile e complesso”.

L’appuntamento è inserito nel calendario di “Note di Natale”, la novità di quest’anno sono le prove aperte, ossia la possibilità di assistere alle prove in sala Aurora, dalle 8.30 alle 19 di sabato 30 dicembre. Altre informazioni sul sito internet excelsiorcesano.it.

A Seregno il gran concerto di Capodanno è in programma al teatro San Rocco alle 16.30. “Tu che mia hai preso il cuor” è il titolo dell’evento organizzato dall’associazione culturale musicale Ettore Pozzoli che avrà per protagonista l’orchestra filarmonica Pozzoli, diretta da Mauro Bernasconi con interpreti i soprani:Elena D’Angelo e Marita Di Leo, il tenore Francesco Tuppo e il comico Matteo Mazzoli, corpo di ballo Flexpoint, coreografie Giada Bardelli.

