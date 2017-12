Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

BrianzAcque gestirà anche l’acquedotto di Villasanta, il presidente Boerci: «Il cerchio è chiuso» A partire dal 1 gennaio, anche l’acquedotto di Villasanta farà capo a BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale della Provincia di Monza e Brianza. Acquisito per 164.246 euro dalla società “2 i Rete gas S.p.A.” di Milano il ramo d’azienda relativo al segmento acquedottistico del comune di Villasanta.

A partire dal 1 gennaio, anche l’acquedotto di Villasanta farà capo a BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale della Provincia di Monza e Brianza. Dopo una lunga trattativa, l’operatore pubblico dell’acqua locale ha acquisito per 164.246 euro dalla società “2 i Rete gas S.p.A.” di Milano il ramo d’azienda relativo al segmento acquedottistico del comune di Villasanta.

Ora, BrianzAcque che esercita in esclusiva il servizio idrico integrato nel 55 comuni della Brianza e che a Villasanta già aveva in carico le fognature e la depurazione, ha collocato al suo posto anche l’ultima, piccola tessera a completamento del mosaico della gestione del ciclo dell’acqua in Brianza.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente, Enrico Boerci: «Aspettavamo questo momento da tempo. Adesso, il cerchio è proprio chiuso. Dopo anni di lavoro intenso, quello che sembrava un obiettivo utopico si è realizzato. Inizieremo il 2018 con una società più solida, che gestirà l’acquedotto e il servizio fognatura in tutti i 55 comuni della provincia di Monza e Brianza».

Il closing dell’accordo ha coinvolto anche il personale con il passaggio di 2 unità dalla “2iRG” a BrianzAcque, portando così il numero dei dipendenti a 325. Complessivamente, le utenze dell’idrico di Villasanta sono circa 2.400. L’impianto idropotabile della cittadina brianzola, alle porte di Monza, comprende condotte, impianti, allacci e 4 pozzi oltre a due fuori servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA