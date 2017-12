Bisarca perde un’auto sulla Milano-Meda: multa di 500 euro al camionista Disavventura per un camionista bulgaro in viaggio sulla Milano-Meda venerdì mattina: ha perso un’auto dalla sua bisarca, fortunatamente non ha ferito nessuno, è stato multato dalla polizia stradale.

Ha perso un’auto dalla sua bisarca, fortunatamente non ha ferito nessuno, è stato multato dalla polizia stradale. Disavventura per un camionista bulgaro in viaggio sulla Milano-Meda nella mattina di venerdì 22 dicembre: è successo intorno alle 10, poco dopo l’immissione sulla Statale 35 dalla Pedemontana in direzione Milano.

L’autista in uscita dalla curva deve essersi accorto di qualcosa di strano nel carico e ha iniziato ad accostare, ma non è riuscito a evitare la caduta di una Kia Sportage dal secondo livello del suo carico. L’auto è franata sulla superstrada, fortunatamente senza colpire altri mezzi.

Sul posto la Stradale di Busto Arsizio che ha elevato una multa di 500 euro per perdita del carico e carico mal fissato. È intervenuta anche un’ambulanza.



Milano Meda bisarca perde auto Lentate sul Seveso

