Anziano scomparso da Natale, Anc Giussano e The rescue dog Carate impegnate nelle ricerche Ci sono anche i volontari della Associazione nazionale carabinieri di Giussano e di The rescue dog di Carate Brianza, 4 operatori e altrettante unità cinofile per la prima, tre operatori e tre unità cinofile per la seconda, per tentare di ritrovare Giacomo Valsecchi, un 70enne di Civate scomparso la sera di Natale.

Impegnati anche volontari della Protezione civile di Civate, il Soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri oltre che operatori dell’eliambulanza di Como, che hanno ripetutamente sorvolato l’area del Cornizzolo, dove l’uomo potrebbe trovarsi. Battuti a tappeto tutti i sentieri della zona. Impiegati anche i cani molecolari del Gruppo cinofili della Grigna, finora senza esito.

Non è la prima volta che il pensionato si allontana da casa. I familiari sono particolarmente preoccupati in quanto non indossava abiti adatti a resistere al freddo rigido di questi giorni.

