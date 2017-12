Allarme smog: vietata la circolazione ai diesel euro 4 e riscaldamento a 19 gradi Torna l’allarme pm10 in Brianza e da martedì 26 dicembre scattano le misure antismog della Regione: dal lunedì alla domenica compresa è vietata la circolazione ai veicoli per il trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 inclusa dalle 8.30 alle 18.30 e ai veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa dalle 8.30 alle 12.30. Limiti al riscaldamento domestico.

Torna l’allarme smog e, in considerazione delle elevate concentrazioni di polveri sottili (Pm10) per quattro giorni consecutivi,la Regione Lombardia, da martedì 26 dicembre, ha attivato le misure temporanee di primo livello di limitazione nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e negli altri Comuni aderenti appartenenti alle province di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia e Varese. Le misure antismog resteranno attive fino a quando non si registrerà un abbassamento delle concentrazioni di Pm10 per due giorni consecutivi.

Dal lunedì alla domenica compresa è vietata la circolazione ai veicoli per il trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 inclusa dalle 8.30 alle 18.30 e ai veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa dalle 8.30 alle 12.30. Inoltre è vietato utilizzare sistemi di riscaldamento a legna, accendere falò, barbecue, fuochi d’artificio ed è obbligatorio ridurre di un grado centigrado la temperatura all’interno delle abitazioni. Prevista la limitazione all’uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore alle 3 stelle e, in ambito agricolo, vietato lo spandimento di liquami zootecnici e divieto assoluto di combustioni all’aperto.

