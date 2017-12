A Giussano il Babbo Natale della Croce bianca visita la pediatria dell’ospedale

Foto di gruppo per tutti i volontari impegnati (Foto by Foto Terraneo)

Natale fa rima con tradizione. E tradizione vuole che a Giussano, il giorno della Vigilia, si muova per le vie della città un Babbo Natale speciale. È quello della Croce bianca di Giussano che ha consegnato i doni a domicilio alle famiglie che hanno voluto richiedere il servizio, organizzato e realizzato dagli stessi volontari del sodalizio. Il servizio, a offerta libera, è stato attivato per Giussano capoluogo, per le frazioni e pure per alcuni Comuni limitrofi. Prima della missione “a domicilio”, però, il Babbo Natale della Croce bianca si è diretto all’ospedale di Carate dove ha portato doni e allegria ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria.

Il Babbo Natale della Croce bianca nel reparto di pediatria dell’ospedale di Carate

(Foto by Foto Terraneo)

